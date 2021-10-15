15 Ekim 2021, Cuma

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Türkiye ligi için tahminlerini güncelledi. Habere göre, küme düşecek 4 takım ve sezonu şampiyon tamamlayacak ekip belli oldu. İşte Euro Club Index'in tahminine göre Süper Lig'de sezon sonu sıralaması... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 Giriş Tarihi: 15.10.2021

20-ÇAYKUR RİZESPOR
Mevcut puan: 1
Lig sonu: 30
Mevcut sıralama: 20

Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

19- YENİ MALATYASPOR
Mevcut puan: 6
Lig sonu: 36
Mevcut sıralama: 17

Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

18-GÖZTEPE
Mevcut puan: 5
Lig sonu: 37
Mevcut sıralama: 18

Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

17-GİRESUNSPOR
Mevcut puan: 5
Lig sonu: 37
Mevcut sıralama: 19

Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

16-KASIMPAŞA
Mevcut puan: 6
Lig sonu: 40
Mevcut sıralama: 16

Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

15-ANTALYASPOR
Mevcut puan: 8
Lig sonu: 42
Mevcut sıralama: 14

Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

14-KAYSERİSPOR
Mevcut puan: 11
Lig sonu: 44
Mevcut sıralama: 11

Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

13-BAŞAKŞEHİR
Mevcut puan: 6
Lig sonu: 46
Mevcut sıralama: 15

Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

12-ADANA DEMİRSPOR
Mevcut puan: 12
Lig sonu: 48
Mevcut sıralama: 10

Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

11-GAZİANTEP FK
Mevcut puan: 11
Lig sonu: 49
Mevcut sıralama: 12

Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

10-ALTAY
Mevcut puan: 15
Lig sonu: 52
Mevcut sıralama:5

Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

9-FATİH KARAGÜMRÜK
Mevcut puan: 14
Lig sonu: 55
Mevcut sıralama: 7

Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

8-KONYASPOR
Mevcut puan: 14
Lig sonu: 55
Mevcut sıralama: 6

Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

7-SİVASSPOR
Mevcut puan: 9
Lig sonu: 55
Mevcut sıralama: 13

Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

6-HATAYSPOR
Mevcut puan: 16
Lig sonu: 57
Mevcut sıralama: 4

Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

5-ALANYASPOR
Mevcut puan: 14
Lig sonu: 59
Mevcut sıralama: 9

Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

4-GALATASARAY
Mevcut puan: 14
Lig sonu: 70
Mevcut sıralama: 8

Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

3-BEŞİKTAŞ
Mevcut puan: 17
Lig sonu: 72
Mevcut sıralama: 3

Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

2-FENERBAHÇE
Mevcut puan: 19
Lig sonu: 74
Mevcut sıralama: 1

Süper Lig’de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

1- TRABZONSPOR (ŞAMPİYON)
Mevcut puan: 18
Lig sonu: 75
Mevcut sıralama: 2

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