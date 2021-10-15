Süper Lig'de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Türkiye ligi için tahminlerini güncelledi. Habere göre, küme düşecek 4 takım ve sezonu şampiyon tamamlayacak ekip belli oldu. İşte Euro Club Index'in tahminine göre Süper Lig'de sezon sonu sıralaması... | Son dakika spor haberleri

20-ÇAYKUR RİZESPOR

Mevcut puan: 1

Lig sonu: 30

Mevcut sıralama: 20

19- YENİ MALATYASPOR

Mevcut puan: 6

Lig sonu: 36

Mevcut sıralama: 17

18-GÖZTEPE

Mevcut puan: 5

Lig sonu: 37

Mevcut sıralama: 18

17-GİRESUNSPOR

Mevcut puan: 5

Lig sonu: 37

Mevcut sıralama: 19

16-KASIMPAŞA

Mevcut puan: 6

Lig sonu: 40

Mevcut sıralama: 16

15-ANTALYASPOR

Mevcut puan: 8

Lig sonu: 42

Mevcut sıralama: 14

14-KAYSERİSPOR

Mevcut puan: 11

Lig sonu: 44

Mevcut sıralama: 11

13-BAŞAKŞEHİR

Mevcut puan: 6

Lig sonu: 46

Mevcut sıralama: 15

12-ADANA DEMİRSPOR

Mevcut puan: 12

Lig sonu: 48

Mevcut sıralama: 10

11-GAZİANTEP FK

Mevcut puan: 11

Lig sonu: 49

Mevcut sıralama: 12

10-ALTAY

Mevcut puan: 15

Lig sonu: 52

Mevcut sıralama:5

9-FATİH KARAGÜMRÜK

Mevcut puan: 14

Lig sonu: 55

Mevcut sıralama: 7

8-KONYASPOR

Mevcut puan: 14

Lig sonu: 55

Mevcut sıralama: 6

7-SİVASSPOR

Mevcut puan: 9

Lig sonu: 55

Mevcut sıralama: 13

6-HATAYSPOR

Mevcut puan: 16

Lig sonu: 57

Mevcut sıralama: 4

5-ALANYASPOR

Mevcut puan: 14

Lig sonu: 59

Mevcut sıralama: 9

4-GALATASARAY

Mevcut puan: 14

Lig sonu: 70

Mevcut sıralama: 8

3-BEŞİKTAŞ

Mevcut puan: 17

Lig sonu: 72

Mevcut sıralama: 3