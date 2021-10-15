Süper Lig'de şampiyon takımı açıkladılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Türkiye ligi için tahminlerini güncelledi. Habere göre, küme düşecek 4 takım ve sezonu şampiyon tamamlayacak ekip belli oldu. İşte Euro Club Index'in tahminine göre Süper Lig'de sezon sonu sıralaması... | Son dakika spor haberleri
20-ÇAYKUR RİZESPOR
Mevcut puan: 1
Lig sonu: 30
Mevcut sıralama: 20
19- YENİ MALATYASPOR
Mevcut puan: 6
Lig sonu: 36
Mevcut sıralama: 17
18-GÖZTEPE
Mevcut puan: 5
Lig sonu: 37
Mevcut sıralama: 18
17-GİRESUNSPOR
Mevcut puan: 5
Lig sonu: 37
Mevcut sıralama: 19
16-KASIMPAŞA
Mevcut puan: 6
Lig sonu: 40
Mevcut sıralama: 16
15-ANTALYASPOR
Mevcut puan: 8
Lig sonu: 42
Mevcut sıralama: 14
14-KAYSERİSPOR
Mevcut puan: 11
Lig sonu: 44
Mevcut sıralama: 11
13-BAŞAKŞEHİR
Mevcut puan: 6
Lig sonu: 46
Mevcut sıralama: 15
12-ADANA DEMİRSPOR
Mevcut puan: 12
Lig sonu: 48
Mevcut sıralama: 10
11-GAZİANTEP FK
Mevcut puan: 11
Lig sonu: 49
Mevcut sıralama: 12
10-ALTAY
Mevcut puan: 15
Lig sonu: 52
Mevcut sıralama:5
9-FATİH KARAGÜMRÜK
Mevcut puan: 14
Lig sonu: 55
Mevcut sıralama: 7
8-KONYASPOR
Mevcut puan: 14
Lig sonu: 55
Mevcut sıralama: 6
7-SİVASSPOR
Mevcut puan: 9
Lig sonu: 55
Mevcut sıralama: 13
6-HATAYSPOR
Mevcut puan: 16
Lig sonu: 57
Mevcut sıralama: 4
5-ALANYASPOR
Mevcut puan: 14
Lig sonu: 59
Mevcut sıralama: 9
4-GALATASARAY
Mevcut puan: 14
Lig sonu: 70
Mevcut sıralama: 8
3-BEŞİKTAŞ
Mevcut puan: 17
Lig sonu: 72
Mevcut sıralama: 3
2-FENERBAHÇE
Mevcut puan: 19
Lig sonu: 74
Mevcut sıralama: 1
1- TRABZONSPOR (ŞAMPİYON)
Mevcut puan: 18
Lig sonu: 75
Mevcut sıralama: 2
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