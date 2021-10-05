Son dakika spor haberi: MHK’dan Ali Palabıyık kararı! Çaykur Rizespor Galatasaray maçı sonrası...

EN AZ 4 HAFTA MAÇ YOK

Milliyet'in haberine göre; Maçı belirtilen süreden 2 dakika fazla oynatan ve konuk takımın attığı son dakika golü öncesini süzemeyen Ali Palabıyık ve VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'in Merkez Hakem Kurulu tarafından en az dört hafta maç alamayacağı öğrenildi. Kıdemli yardımcı hakem Serkan Olgurcan da pozisyonda kusurlu bulundu. Palabıyık ve Bitigen ile özel olarak görüşen MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın sert uyarılarda bulunduğu bildirildi.