05 Ekim 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: MHK'dan Ali Palabıyık kararı! Çaykur Rizespor Galatasaray maçı sonrası...

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçındaki hakem kararları çok tartışılmıştı. Olaylı geçen karşılaşmayı sarı kırmızılılar, son dakika golüyle 3-2 kazanmıştı. Müsabaka sonrası hakem Ali Palabıyık'ın kararları yoğun eleştirilere neden olurken, MHK'nin Palabıyık için vereceği ceza da belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Son dakika spor haberi: MHK’dan Ali Palabıyık kararı! Çaykur Rizespor Galatasaray maçı sonrası...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

Ç.Rizespor- Galatasaray maçının tepki çeken isimleri hakemler oldu. Yanlışlarıyla göze batan isimlerin Merkez Hakem Kurulu tarafından cezalandırılacağı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: MHK’dan Ali Palabıyık kararı! Çaykur Rizespor Galatasaray maçı sonrası...

EN AZ 4 HAFTA MAÇ YOK
Milliyet'in haberine göre; Maçı belirtilen süreden 2 dakika fazla oynatan ve konuk takımın attığı son dakika golü öncesini süzemeyen Ali Palabıyık ve VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'in Merkez Hakem Kurulu tarafından en az dört hafta maç alamayacağı öğrenildi. Kıdemli yardımcı hakem Serkan Olgurcan da pozisyonda kusurlu bulundu. Palabıyık ve Bitigen ile özel olarak görüşen MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın sert uyarılarda bulunduğu bildirildi.

Son dakika spor haberi: MHK’dan Ali Palabıyık kararı! Çaykur Rizespor Galatasaray maçı sonrası...

4 MAÇIN ÜÇÜNDE ELEŞİTİRİLDİ
FIFA hakemi Ali Palabıyık, Süper Lig'de 4 maçta sahaya çıkarken, Avrupa arenasında da 3 müsabakada düdük çaldı. Palabıyık'ın, Trabzonspor-Galatasaray (2-2), Beşiktaş-Adana Demirspor (3-3) ve Çaykur Rize-Galatasaray (2-3) karşılaşmasında oldukça fazla eleştiri aldığı görüldü.

Son dakika spor haberi: MHK’dan Ali Palabıyık kararı! Çaykur Rizespor Galatasaray maçı sonrası...

TATLI UYARDI
İstanbul'da dün başlayan hakem seminerinde son hafta maçlarının pozisyonlarının gündeme gelmemesi dikkat çekti. UEFA eğitimcisi Jaap Uilenberg'in de katıldığı seminerde, elle oynamalar, ceza alanı içinde çekmeler, topsuz alanda yapılan fauller ve kart uygulamaları ile ilgili görüntüler irdelendi. Tatlı; seminerin kapanışında hakemleri zaman geçirmeler, uzatma dakikalarına dikkat edilmesi ve ikinci sarı kartların çok net olması konularında uyardı.

Son dakika spor haberi: MHK’dan Ali Palabıyık kararı! Çaykur Rizespor Galatasaray maçı sonrası...

VAR PROTOKOLÜNDE KAFA KARIŞIKLIĞI
Merkez Hakem Kurulu başkanı Tatlı ve UEFA eğitimcisi Uilenberg'in Video Asistan Hakemleri ile ilgili eleştirilerde bulunduğu seminerde, VAR'ın doğru anlarda devreye girmediği vurgulandı. Hakem cephesinde ise sürekli yenilenen VAR protokolü sonrası yaşanan kafa karışıklığı dile getirildi.

Son dakika spor haberi: MHK’dan Ali Palabıyık kararı! Çaykur Rizespor Galatasaray maçı sonrası...

KART UYGULAMALARINDA DİKKAT
Analiz ekibi tarafından yapılan sunumda ise, hakemlerin takım oyuncuları hakkında bilgi edinmeleri, problemli futbolcular üzerinde durmaları ve kart uygulamalarına dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

Son dakika spor haberi: MHK’dan Ali Palabıyık kararı! Çaykur Rizespor Galatasaray maçı sonrası...

TFF, TATLI'YI SORGULADI
MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın seminerin öğle yemeği arasında Futbol Federasyonu yetkilileri ile bir araya geldiği ve Ç.Rizespor-Galatasaray maçı özelinde, hakemlerin yeni sezondaki performansı ile ilgili görüş alışverişi yaptığı öğrenildi. TFF kurmayları, ligin henüz başı olmasına karşın hakemlerin bu denli konuşulmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

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