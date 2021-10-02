02 Ekim 2021, Cumartesi

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Göztepe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Göztepe - Giresunspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Göztepe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - GİRESUNSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, Giresunspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Göztepe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Giresunspor maçı 2 Ekim Cumartesi günü saat 16:00 beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan, Nwobodo, Soner, Tijanic, Lourency, Halil, Ndiaye

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Traore, Suleymanov, Flavio, Diabate, Serginho, Doukara

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