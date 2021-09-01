Son dakika spor haberi: Flaş Emre Belözoğlu iddiası! Süper Lig ekibine...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de sezona sportif direktör olarak başlayan ancak Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe soyunan Emre Belözoğlu ile sezon sonunda karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Belözoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig ekibinin Belözoğlu'yu takımın başında görmek istediği kaydedildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'deki görevinden geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle ayrılan Emre Belözoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Belözoğlu'nun Süper Lig ekibinde teknik direktörlük görevi için düşünüldüğü iddia edildi.

ÖNCE SPORTİF DİREKTÖR SONRA TEKNİK DİREKTÖR

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de sportif direktör olarak göreve başlayan ve ardından Erol Bulut'un gönderilmesiyle Sarı Lacivertlilerde teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'deki görevinden ayrılmıştı.

A MİLLİ TAKIM VE LAZIO İDDİASI

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan Emre Belözoğlu için birçok iddia ortaya atıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Emre Belözoğlu ile görüştüklerini ve yardımcı antrenör olarak göreve başlayabileceğini ifade etmişti. İtalyan kaynaklar ise Emre Belözoğlu için Lazio'da Sarri'nin yardımcılığına getirileceğini iddia etmişti.

SÜPER LİG EKİBİNİN LİSTESİNDE

Kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı alan Emre Belözoğlu için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Genç teknik adamın Süper Lig ekibinin teknik direktör listesinde yer aldığı iddia edildi.

ÖNCELİK TAYFUN KORKUT

Süper Lig'de geride kalan 3 haftada Fraport Tav Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'la berabere kalıp evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a tek golle mağlup olan Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırmaya hazırlanırken, yeni adayların da ortaya çıktığı iddia edildi. Karaman'la karşılıklı anlaşmayı hedefleyen yönetimin Tayfun Korkut ismi üzerinde durduğu vurgulandı.

KORKUT OLMAZSA BELÖZOĞLU VEYA ÇAĞDAŞ ATAN

Başkan Mehmet Sepil'in ilk önceliği Korkut'a vereceği, aksi durumlarda Emre Belezoğlu ve Çağdaş Atan için devreye girileceği kaydedildi.

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GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ