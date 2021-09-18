Son dakika spor haberi: Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Sivasspor maçı yorumu!
Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep'te teknik direktör Erol Bulut, açıklamalarda bulundu. Bulut, "Deplasmanda bir puan aldığımız için mutluyuz" dedi. | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep'te teknik direktör Erol Bulut, deplasmanda bir puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Bulut, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıya iyi başlayamadıklarını ama ikinci yarı oyuna giren oyuncularla iyi bir futbol oynadıklarını belirtti.
Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönmenin iyi olduğunu vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:
"Bugün 90 dakikada, çok ayrı iki 45 dakika izledik. İlk yarı bizim oyuna başlamak istediğimiz şekil başlayamadık. Rakipten uzak, ikili mücadeleye de istediğimiz şekilde giremedik. Rakibin hücum yollarında ne yapmak istediğini gayet iyi biliyorduk. Genellikle kanatlara topu aktarıp oradan ortalarla pozisyon bulmaya çalışıyorlar. Nitekim ilk golü bize bu şekilde attılar. Bizim ilk 45 dakika konsantrasyonumuz üst düzeyde değildi ama ikinci yarı herkese bambaşka bir Gaziantep Futbol Kulübü izlettirdik. Oyuna giren futbolcularımız büyük katkı sağladı. Maçı kazanmaya çalıştık, her şeyimizi ortaya koyduk, yakaladığımız pozisyonlarda biraz daha şanslı olsaydık buradan 2-1 galibiyetle ayrılabilirdik ama 1-1 de bizim adımıza iyi bir sonuç. Yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası