18 Eylül 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Sivasspor maçı yorumu!

Erol Bulut: Bir puan aldığımız için mutluyuz!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep'te teknik direktör Erol Bulut, açıklamalarda bulundu. Bulut, "Deplasmanda bir puan aldığımız için mutluyuz" dedi. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep'te teknik direktör Erol Bulut, deplasmanda bir puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bulut, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıya iyi başlayamadıklarını ama ikinci yarı oyuna giren oyuncularla iyi bir futbol oynadıklarını belirtti.

Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönmenin iyi olduğunu vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Bugün 90 dakikada, çok ayrı iki 45 dakika izledik. İlk yarı bizim oyuna başlamak istediğimiz şekil başlayamadık. Rakipten uzak, ikili mücadeleye de istediğimiz şekilde giremedik. Rakibin hücum yollarında ne yapmak istediğini gayet iyi biliyorduk. Genellikle kanatlara topu aktarıp oradan ortalarla pozisyon bulmaya çalışıyorlar. Nitekim ilk golü bize bu şekilde attılar. Bizim ilk 45 dakika konsantrasyonumuz üst düzeyde değildi ama ikinci yarı herkese bambaşka bir Gaziantep Futbol Kulübü izlettirdik. Oyuna giren futbolcularımız büyük katkı sağladı. Maçı kazanmaya çalıştık, her şeyimizi ortaya koyduk, yakaladığımız pozisyonlarda biraz daha şanslı olsaydık buradan 2-1 galibiyetle ayrılabilirdik ama 1-1 de bizim adımıza iyi bir sonuç. Yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz."

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