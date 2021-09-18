Son dakika spor haberi... Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Böyle maçlardan ders çıkartmak gerekiyor!
Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, puan kaybı yaşadıkları için üzgün olduklarını ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Çalımbay, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında 3 puan alamadıkları için morallerinin bozuk olduğunu belirtti.
Enteresan bir karşılaşma olduğuna dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:
"Oyuna baktığımızda, son dakikalara kadar iyi oynadık. İyi de mücadele ettik. Son dakikalarda bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Ne Yatabare'yi ne de Pedro Henrique'yi değiştirmek istemiyordum. İkisi de yoruldukları için çıkmak istediler. Bu nedenle ikisini de mecburen çıkarttık. Giren arkadaşlardan da istediğimiz şekilde verim alamadık. Karambolden şanssız bir gol yedik. Aynı Fenerbahçe maçında yediğimiz gol gibiydi. Biraz daha dikkatli olabilseydik, özellikle çıkarken topları kaybetmeseydik farklı olabilirdi. Çok top kaybettik. Çıkarken kaptırdığımız bir topla gelen ortada, beklemediğimiz bir anda, son dakikalarda gol yedik. Böyle maçlardan ders çıkartmak gerekiyor. Lig çok uzun bir maraton ve daha bir sürü maçımız var. Önemli olan bazı arkadaşların eski formuna, eski kapasitesine ulaşması gerekiyor. Ulaşmazlarsa tabi ki sorunlar yaşarız. Zaten bugün Yatabare'den başka bir forvetimiz yoktu. Birisi cezalı, birisi sakat, onun için değişiklik şansımız olmadı. Böyle bir şanssızlık yaşadık. Bu futbolun doğasında var. Oynadığımız mücadeleye göre rahatlıkla bitirebileceğimiz bir maçtı."
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