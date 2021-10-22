Yeni Malatyaspor Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Sumudica'nın başa gelmesiyle galibiyet hasretine son veren ev sahibi ekip, 2 maçtır kazanamayan Altay'ı konuk edecek. Peki, Yeni Malatyaspor Altay maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...
Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla sürecek. Haftanın açılış karşılaşmasında Yeni Malatyaspor sahasında Altay'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Yeni Malatyaspor'un 9, Altay'ın ise 15 puanı mevcut... Konuk takımda, sakatlıkları bulunan stoper Murat Akça, sol kanat Martin Rodriguez ve Eren Erdoğan forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Poko, Aka ve Bamba'nın durumları maç saatinde netlik kazanacak.
Üst üste 5 mağlubiyet aldıktan sonra İrfan Buz'un yerine Marius Sumudica'yı göreve getiren Malatya ekibi, Rumen teknik adam önderliğinde çıktığı son maçında deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yenerek moral buldu. Süper Lig'de ilk kez birbirlerine rakip olacak Altay ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un en son 2002-2003'te TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı müsabakada Malatya temsilcisi, Altay'ı 4-0 mağlup etmişti.
YENİ MALATYASPOR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Yeni Malatyaspor'un sahasında Altay'ı konuk edeceği maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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