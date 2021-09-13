13 Eylül 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe ve Başakşehir formaları da giyen Demba Ba futbolu bıraktı!
Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe ve Medipol Başakşehir formaları da giyen Demba Ba, futbolu bıraktığını açıkladı. Senegalli santrfor son olarak İsviçre ekiplerinden Lugano forması giyiyordu. İşte Demba Ba'nın paylaşımı...
Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, West Ham United, Chelsea, Newcastle United, Hoffenheim formaları giyen Demba Ba, Süper Lig'de Beşiktaş, Başakşehir ve Göztepe'de de top koşturmuştu. Senegalli forvet, 36 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Demba Ba son olarak İsviçre ekiplerinden Lugano'da top koşturuyordu.
DEMBA BA BÖYLE DUYURDU
Demba Ba, futbolu bırakma kararını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
THE START... pic.twitter.com/oldRru5v4z— Demba Ba (@dembabafoot) September 13, 2021
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