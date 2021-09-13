Alanyaspor - Giresunspor maçı canlı anlatım (Alanyaspor - Giresunspor maçı canlı izle)
Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Geride kalan 3 haftada 3 puan alan Alanyaspor ile 0 puanı bulunan Giresunspor kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...
ALANYASPOR-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan Alanyaspor - Giresunspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
ALANYASPOR - GİRESUNSPOR İLK 11'LER
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Borja, Fatih Aksoy, Milunovic, Juanfran, Awaziem, Umut Güneş, Davidson, Emre Akbaba, Candeias, Diedhiou
Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Douglas, A. Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Pelupessy, Sergio, Süleymanov, Diabate, Doukara
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