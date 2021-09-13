13 Eylül 2021, Pazartesi

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Alanyaspor - Giresunspor maçı canlı anlatım (Alanyaspor - Giresunspor maçı canlı izle)

Alanyaspor-Giresunspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 Giriş Tarihi: 13.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Geride kalan 3 haftada 3 puan alan Alanyaspor ile 0 puanı bulunan Giresunspor kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden bulabilirsiniz.

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...


ALANYASPOR-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Alanyaspor - Giresunspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - GİRESUNSPOR İLK 11'LER

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Borja, Fatih Aksoy, Milunovic, Juanfran, Awaziem, Umut Güneş, Davidson, Emre Akbaba, Candeias, Diedhiou

Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Douglas, A. Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Pelupessy, Sergio, Süleymanov, Diabate, Doukara

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