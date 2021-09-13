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Gaziantep FK-Antalyaspor canlı izle (Gaziantep Antalyaspor canlı anlatım)

Gaziantep FK-Antalyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 13.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Ev sahibi ekip geride kalan 3 haftada galibiyetle tanışamazken, bu maçta hasretine son vermek istiyor. Antalya ekibi ise galibiyet serisi oluşturma peşinde... Gaziantep FK-Antalyaspor maçına dair tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Caulker, Halil İbrahim, Merkel, Figueiredo, Jefferson, Recep Niyaz, Kitsiou, Sagal, Muhammet Demir.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Milosevic, Wright, Gökdeniz, Mukairu.


GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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