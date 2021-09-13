Gaziantep FK-Antalyaspor canlı izle (Gaziantep Antalyaspor canlı anlatım)
Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Ev sahibi ekip geride kalan 3 haftada galibiyetle tanışamazken, bu maçta hasretine son vermek istiyor. Antalya ekibi ise galibiyet serisi oluşturma peşinde... Gaziantep FK-Antalyaspor maçına dair tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...
Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Caulker, Halil İbrahim, Merkel, Figueiredo, Jefferson, Recep Niyaz, Kitsiou, Sagal, Muhammet Demir.
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Milosevic, Wright, Gökdeniz, Mukairu.
GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Antalyaspor maçı saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
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