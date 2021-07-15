Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Çaykur Rizespor ve Giresunspor Umut Nayir'i istiyor
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in iki Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ve Giresunspor, geçtiğimiz sezon Hırvat ekibi Hajduk Split'te kiralık olarak forma giyen golcü futbolcu Umut Nayir'e talip oldu. (BJK spor haberi)
Geçen sezon kiralık olarak Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında forma giyen 27 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, bu sezonda oynayabileceği bir takımda kiralık olarak değerlendirilmek isteniyor. Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor ile Gökhan Gönül'le temasta olan Çaykur Rizespor, siyah-beyazlı takımın forvet oyuncusunu kiralık olarak kadrolarına katmak istiyor.
17 MAÇTA 4 GOL KAYDETTİ
Altyapısından yetiştiği Ankaragücü'nde profesyonel olan Umut Nayir, ardından Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Bursaspor formalarını da giydi. Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda 17 maçta 4 gol kaydeden deneyimli santrfor, geçen sezon Hajduk Split'te ligde 25 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı.
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