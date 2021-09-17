Altay 2-1 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 5. haftasında İzmir derbisinde Altay evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların golünü 26. dakikada Soner Aydoğdu kaydederken, Ev sahibi ekibin gollerini 71. dakikada Kappel ve 90+3'te Paixao kaydetti.
Ev sahibi ekibin gollerini 71. dakikada Kappel ve 90+3. dakikada Paixao kaydetti.
Konuk takım Göztepe'nin golü ise 26. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Altay, Thaciano'nun ayağından bir penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Altay puanını 9 yaparken, Göztepe 5 puanda kaldı
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada ceza sahasının sol çaprazından Cherif Ndiaye'nin şutunu kaleci Mateusz Liz kurtardı.
11. dakikada sağ kanatta topu alan Cebrail Karayel'in şutunda top az farkla auta çıktı.
17. dakikada sağ kanattan Leandro Kapel'in ortasında kale sahası önünde topla buluşan Karamoko Bamba'nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
20. dakikada Obinna'nın müdahalesi sonucu Leandro Kapel'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Altay'da Thaciano penaltı vuruşundan yararlanamadı. Top direğin kenarından auta çıktı.
26. dakikada Thiam'ın müdahalesi sonucu Halil Akbunar'ın yerde kaldığı pozisyonda, VAR odasından gelen uyarı üzerine hakem Halil Umut Meler saha kenarındaki VAR noktasında pozisyonu inceledi ve Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Penaltıyı Soner Aydoğdu gole çevirdi. 0-1
59. dakikasında sol kanattan Rodriguez'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Bamba'nın kafa vuruşunda, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada sağ kanattan Rodriguez'in kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası yakınında Paixao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
71. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Cebrail Karayel'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Kappel'in bekletmeden yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 1-1.
85. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Soner'in şutunda, kaleci Lis topu kornere gönderdi.
88. dakikada sağ kanattan Soner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Arslanagic'in kafa vuruşunda, kaleci Lis topu iki hamlede kontrol etti.
90+3. dakikada Altay öne geçti. Ceza sahası içinde Göztepeli oyuncuların uzaklaştırmak istediği topla buluşan Paixao'nun vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.
Karşılaşmayı Altay 2-1 kazandı.
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