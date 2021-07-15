Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Chuba Akpom, Mario Gavranovic, Eder... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Chuba Akpom, Mario Gavranovic, Eder gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

VALENTINE ROSIER Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

EDER Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. 33 yaşındaki Portekizli forvet Eder, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi. Portekizli golcü geçen sezon 26 maçta boy gösterirken 2 gol, 2 asistle oynadı.

MARIO GAVRANOVIC Sergen Yalçın'ın EURO 2020 ardından listeye eklediği isimlerden biri de İsviçreli yıldız Mario Gavranovic oldu. Gavranovic, Fransa'yı yıkan golü kaydetmişti. 31 yaşındaki santrfor için 3.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlendiği öğrenildi.

MERT ÇETİN Roma forması giyen milli futbolcu Mert Çetin, Süper Lig ekiplerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş da Mert için beklemeye geçti. Roma'nın kararı ardından harekete geçilecek.

LUUK DE JONG Forvet bölgesine iyi bir isim transfer etmek isteyen Kartal, Diego Costa'nın transfer sürecinde yaşanan karmaşanın ardından rotasını Luuk De Jong'a çevirdi.

VILLIAN JOSE Willian Jose için girişimde bulunan Beşiktaş'a gelen cevap transferi zora soktu. İspanyol kulübü, Brezilyalı futbolcuya karşılık 6 milyon Euro bonservis bedeli talebinde bulundu.