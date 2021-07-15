Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Chuba Akpom, Mario Gavranovic, Eder... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Chuba Akpom, Mario Gavranovic, Eder gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
VALENTINE ROSIER
Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.
MARIO GAVRANOVIC
Sergen Yalçın'ın EURO 2020 ardından listeye eklediği isimlerden biri de İsviçreli yıldız Mario Gavranovic oldu. Gavranovic, Fransa'yı yıkan golü kaydetmişti. 31 yaşındaki santrfor için 3.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlendiği öğrenildi.
MERT ÇETİN
Roma forması giyen milli futbolcu Mert Çetin, Süper Lig ekiplerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş da Mert için beklemeye geçti. Roma'nın kararı ardından harekete geçilecek.
LUUK DE JONG
Forvet bölgesine iyi bir isim transfer etmek isteyen Kartal, Diego Costa'nın transfer sürecinde yaşanan karmaşanın ardından rotasını Luuk De Jong'a çevirdi.
VILLIAN JOSE
Willian Jose için girişimde bulunan Beşiktaş'a gelen cevap transferi zora soktu. İspanyol kulübü, Brezilyalı futbolcuya karşılık 6 milyon Euro bonservis bedeli talebinde bulundu.
MOHAMED ALI BEN ROMDHANE
Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Mohamed Ali Ben Romdhane, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, genç futbolcuyu takibe aldı.
CHUBA AKPOM
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon ısrarla istediği ancak Middlesbrough'ya transfer olan 25 yaşındaki santrfor ile yeniden ilgileniyor. Akpom, Middlesbrough'ya 3 milyon euro'ya gitmişti. İngiliz ekibinde 42 maça çıkan Akpom beklentileri karşılayamadı.
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