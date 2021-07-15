15 Temmuz 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Chuba Akpom, Mario Gavranovic, Eder... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Chuba Akpom, Mario Gavranovic, Eder gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Chuba Akpom, Mario Gavranovic, Eder... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.07.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Chuba Akpom, Mario Gavranovic, Eder... | BJK haberleri

VALENTINE ROSIER

Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Chuba Akpom, Mario Gavranovic, Eder... | BJK haberleri

EDER

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. 33 yaşındaki Portekizli forvet Eder, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi. Portekizli golcü geçen sezon 26 maçta boy gösterirken 2 gol, 2 asistle oynadı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Chuba Akpom, Mario Gavranovic, Eder... | BJK haberleri

MARIO GAVRANOVIC

Sergen Yalçın'ın EURO 2020 ardından listeye eklediği isimlerden biri de İsviçreli yıldız Mario Gavranovic oldu. Gavranovic, Fransa'yı yıkan golü kaydetmişti. 31 yaşındaki santrfor için 3.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlendiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Chuba Akpom, Mario Gavranovic, Eder... | BJK haberleri

MERT ÇETİN

Roma forması giyen milli futbolcu Mert Çetin, Süper Lig ekiplerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş da Mert için beklemeye geçti. Roma'nın kararı ardından harekete geçilecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Chuba Akpom, Mario Gavranovic, Eder... | BJK haberleri

LUUK DE JONG

Forvet bölgesine iyi bir isim transfer etmek isteyen Kartal, Diego Costa'nın transfer sürecinde yaşanan karmaşanın ardından rotasını Luuk De Jong'a çevirdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Chuba Akpom, Mario Gavranovic, Eder... | BJK haberleri

VILLIAN JOSE

Willian Jose için girişimde bulunan Beşiktaş'a gelen cevap transferi zora soktu. İspanyol kulübü, Brezilyalı futbolcuya karşılık 6 milyon Euro bonservis bedeli talebinde bulundu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Chuba Akpom, Mario Gavranovic, Eder... | BJK haberleri

MOHAMED ALI BEN ROMDHANE

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Mohamed Ali Ben Romdhane, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, genç futbolcuyu takibe aldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer hedeflerini belirledi! Chuba Akpom, Mario Gavranovic, Eder... | BJK haberleri

CHUBA AKPOM

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon ısrarla istediği ancak Middlesbrough'ya transfer olan 25 yaşındaki santrfor ile yeniden ilgileniyor. Akpom, Middlesbrough'ya 3 milyon euro'ya gitmişti. İngiliz ekibinde 42 maça çıkan Akpom beklentileri karşılayamadı.

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