2021-2022 sezonu için gerçekleştirilecek olan fikstür çekiminin günü ve saati TFF tarafından açıklandı.

TFF tarafından yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi.



Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.



Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılacağı fikstür çekimleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.



Medya Bilgilendirme:



Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimlerini TSYD üzerinden akredite olmuş medya mensupları takip edebilecek.



Fikstür törenlerinin görüntü çekim ve yayını her iki ligin yayıncı kuruluşu olan beIN SPORTS tarafından yapılabilecek.



Bu nedenle diğer ulusal TV kanallarının kameramanları sadece salonun fuaye bölümünde oluşturulacak röportaj alanında çekimlerini gerçekleştirebilecek.



Kura çekimleri ile ilgili haber ve fotoğraflar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alacak." ifadelerine yer verildi

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