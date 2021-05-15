15 Mayıs 2021, Cumartesi

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Fatih Karagümrük 5-1 Denizlispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karagümrük farklı kazandı!
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in 42. haftasında , sahasında 'u 5-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle noktaladı.

'in 42. ve son haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 42. dakikada (p), 45+1 ile 80. dakikalarda , 52. dakikada ve 90+2. dakikada 'ın golleriyle 5-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Denizlispor'un tek golüyse 26. dakikada 'ten geldi.

Konuk takımda , mücadelenin 39. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

bu sonuçla puanını 60'a yükselterek ligi 8. sırada bitirdi. Küme düşen Denizlispor ise ligi 28 puanla son sırada tamamladı.

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