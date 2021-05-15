Fatih Karagümrük 5-1 Denizlispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Denizlispor'u 5-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle noktaladı.
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Fatih Karagümrük ile Denizlispor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 42. dakikada Borini (p), 45+1 ile 80. dakikalarda Sobiech, 52. dakikada Lens ve 90+2. dakikada Hedenstad'ın golleriyle 5-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Denizlispor'un tek golüyse 26. dakikada Muris Mesanovic'ten geldi.
Konuk takımda Ali Yavuz Kol, mücadelenin 39. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karagümrük bu sonuçla puanını 60'a yükselterek ligi 8. sırada bitirdi. Küme düşen Denizlispor ise ligi 28 puanla son sırada tamamladı.
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