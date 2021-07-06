06 Temmuz 2021, Salı

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: TFF Süper Lig U19 Gelişim Ligleri'nde yarı final eşleşmelerini açıkladı!

Eşleşmeler belli oldu! Yarı final heyecanı Aspor'da
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 Giriş Tarihi: 06.07.2021

Süper Lig U19 Gelişim Ligleri'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmalar 8-9 Temmuz tarihlerinde Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig U19 Gelişim Ligleri'nde yarı final eşleşmelerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre yarı finalde;

Galatasaray U19 ile Kasımpaşa U19 8 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de karşılaşacak.

Fenerbahçe U19 ile Trabzonspor U19 9 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de karşılaşacak.

Maçlar A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Alanyaspor U19 0-0 Kasımpaşa U19 (Penaltılar sonucu: 3-5) | MAÇ ÖZETİ
Başakşehir U19 0-6 Fenerbahçe U19 (MAÇ ÖZETİ)
Galatasaray U19 4-2 Beşiktaş U19 (MAÇ ÖZETİ)

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