06 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: TFF Süper Lig U19 Gelişim Ligleri'nde yarı final eşleşmelerini açıkladı!
Süper Lig U19 Gelişim Ligleri'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmalar 8-9 Temmuz tarihlerinde Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig U19 Gelişim Ligleri'nde yarı final eşleşmelerini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre yarı finalde;
Galatasaray U19 ile Kasımpaşa U19 8 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de karşılaşacak.
Fenerbahçe U19 ile Trabzonspor U19 9 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de karşılaşacak.
Maçlar A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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