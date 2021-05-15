15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Antalyaspor 0 - 0 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikasında taraflar gol atma başarısı gösteremedi ve mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla Antalyaspor sezonu 44, Konyaspor ise 50 puanda kapattı.
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