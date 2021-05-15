15 Mayıs 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Antalyaspor 0 - 0 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Antalya'da gol sesi çıkmadı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in son haftasında ile kozlarını paylaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İşte detaylar...

'in son haftasında ile karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikasında taraflar gol atma başarısı gösteremedi ve mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Antalyaspor sezonu 44, Konyaspor ise 50 puanda kapattı.

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