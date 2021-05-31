31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Transfer döneminin başlangıç tarihi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 2020-21 sezonunun bitişiyle birlikte, kulüpler yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Takımlar, yapılacak takviyeler için kolları sıvarken yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Transfer tarihleri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig'de 2020-21 sezonunun sona ermesiyle birlikte, takımlar yeni sezon çalışmaları için transfere yöneldi. Kulüpler, yapılacak takviyeler için kolları sıvarken yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusuydu.
O TARİHLER BELLİ OLDU
2021-22 sezonu yaz transfer dönemi 10 Haziran - 1 Eylül arasında olacak.
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