Son dakika spor haberi: Transfer döneminin başlangıç tarihi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 2020-21 sezonunun bitişiyle birlikte, kulüpler yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Takımlar, yapılacak takviyeler için kolları sıvarken yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Transfer tarihleri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 2020-21 sezonunun sona ermesiyle birlikte, takımlar yeni sezon çalışmaları için transfere yöneldi. Kulüpler, yapılacak takviyeler için kolları sıvarken yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusuydu.

O TARİHLER BELLİ OLDU

2021-22 sezonu yaz transfer dönemi 10 Haziran - 1 Eylül arasında olacak.

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