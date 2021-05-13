13 Mayıs 2021, Perşembe
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Süper Lig'de şampiyonluk maçlarının iddaa oranları belli oldu. iddaa Risk Yönetimi, Beşiktaş'ın Göztepe karşısında galibiyetine 1.25, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor karşısında galibiyetine 1.05, Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında galibiyetine 1.48 oran verdi.
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk maçlarının oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Spor Toto Süper Lig'de son haftaya giriliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son haftaya kadar sürdürdüğü şampiyonluk yarışında düğüm, bu maçlarından ardından çözülecek. Dev mücadeleler öncesinde oranlar belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de şampiyonluk maçlarının iddaa oranları belli oldu. iddaa Risk Yönetimi, Beşiktaş'ın Göztepe karşısında galibiyetine 1.25, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor karşısında galibiyetine 1.05, Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında galibiyetine 1.48 oran verdi.
İşte oranlar:
6.00 Göztepe
4.40 Beraberlik
1.25 Beşiktaş
1.05 Galatasaray
6.50 Beraberlik
10.00 Yeni Malatyaspor
4.40 Kayserispor
3.30 Beraberlik
1.48 Fenerbahçe
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