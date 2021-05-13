13 Mayıs 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk maçlarının oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Dev maçların oranları belli oldu! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya giriliyor. , Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son haftaya kadar sürdürdüğü şampiyonluk yarışında düğüm, bu maçlarından ardından çözülecek. Dev mücadeleler öncesinde oranlar belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de şampiyonluk maçlarının iddaa oranları belli oldu. iddaa Risk Yönetimi, 'ın Göztepe karşısında galibiyetine 1.25, Galatasaray'ın karşısında galibiyetine 1.05, Fenerbahçe'nin karşısında galibiyetine 1.48 oran verdi.

İşte oranlar:

6.00 Göztepe
4.40 Beraberlik
1.25 Beşiktaş

1.05 Galatasaray
6.50 Beraberlik
10.00 Yeni Malatyaspor

4.40 Kayserispor
3.30 Beraberlik
1.48 Fenerbahçe

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