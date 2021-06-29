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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan seyirci açıklaması! "1 Temmuz'dan itibaren..."

Bakan Koca'dan seyirci açıklaması! Tarih verdi
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 Giriş Tarihi: 29.06.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelecek sezon düzenlenecek spor müsabakalarına seyirci alınıp alınmayacağına dair açıklama geldi. Bakan Koca, "1 Temmuz'dan sonra spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." dedi. | Son dakika haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan seyirci müjdesi geldi. Corona virüsü pandemisi nedeniyle bir süredir seyircisiz oynanan spor müsabakalarının ne zaman seyirciye açılacağı merak konusu olmuştu. Bakan Koca yaptığı açıklamada "1 Temmuz'dan sonra spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan seyirci müjdesi!

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