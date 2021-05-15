15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Şampiyonluk kutlamaları...
Spor Toto Süper Lig'de sezonun kazananı belli olacak. İçişleri Bakanlığı ise, valiliklere şampiyonluk kutlama genelgesi gönderdi. Açıklamaya göre, cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılamayacak. Stadyumlarda ise belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli olacağı duyuruldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig'de son hafta müsabakalarının oynanacağı belirtilen genelgede, gerekli tedbirlerin alınması istendi.
Asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekildi.
Valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi.
Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyecek.
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