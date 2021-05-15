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Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Sivasspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in 42. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Kasımpaşa maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Cofie, Uğur, Claudemir, Fajr, Hakan, Boyd, Gradel, Kayode.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Luckassen, Haddadi, Tarkan, Sadiku, Yusuf, Anıl, Hajradinovic, Koomson

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