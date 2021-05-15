Süper Lig'in 42. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında Sivasspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Kasımpaşa maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Cofie, Uğur, Claudemir, Fajr, Hakan, Boyd, Gradel, Kayode.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Luckassen, Haddadi, Tarkan, Sadiku, Yusuf, Anıl, Hajradinovic, Koomson

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