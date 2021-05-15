Süper Lig'in 42. haftasında Rizespor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında Rizespor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Başakşehir maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Meriah, Selim, İsmail, Abdullah, Djokovic, Tunay, Sabo, Fernando, Soderlund.

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Ponck, Duarte, Bolingoli-Mbombo, Berkay, Tolga, Visca, Aleksic, Deniz, Chadli

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