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Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Rizespor - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in 42. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Başakşehir maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'de 'de canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Meriah, Selim, İsmail, Abdullah, Djokovic, Tunay, Sabo, Fernando, Soderlund.

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Ponck, Duarte, Bolingoli-Mbombo, Berkay, Tolga, Visca, Aleksic, Deniz, Chadli

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