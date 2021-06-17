17 Haziran 2021, Perşembe

SÜPER LİG

TFF nihai kararını verdi! Yeni sezonda yabancı oyuncu sayısı...

TFF nihai kararını verdi! Yabancı oyuncu sayısı...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

(TFF), yeni sezon profesyonel liglerde yer alacak takım sayısını açıkladı. Gelecek sezon 'den 4 takım düşeceğini belirten federasyon, ayrıca uygulanacak oyuncu sayısını da netleştirdi. İşte detaylar...

Futbolda 2021-2022 sezonu 1. Transfer ve Tescil dönemi yarın başlayacak. Yeni sezonda TFF Yönetim Kurulu'nun kararı ile profesyonel liglerde ilan edilen takım sayıları ve yürürlüğe giren hususlar şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre transfer ve tescil dönemleri şu şekilde gerçekleşecek:

- 1. Transfer ve Tescil Dönemi: 17 Haziran 2021 - 8 Eylül 2021
- 2. Transfer ve Tescil Dönemi: 12 Ocak 2022 - 8 Şubat 2022

TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen karara göre; 2021-2022 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayıları ile terfi ve tenzil sayıları şöyle:

- Süper Lig: 20 Takım (4 takım . Lige düşecek)
- TFF 1. Lig: 19 Takım (3 takım 'e yükselecek, 4 takım . Lige düşecek)
- TFF 2. Lig: 39 takım (2 Grup) (Toplam 3 takım TFF 1. Lige yükselecek, toplam 8 takım . Lige düşecek)
- TFF 3. Lig: 55 takım (3 Grup) (Toplam 6 takım TFF 2. Lige yükselecek, 12 takım alt lige düşecek)

2021-2022 futbol sezonunda uygulanmak üzere, 1. Transfer ve Tescil dönemi ile birlikte geçerli olacak Süper Lig ve TFF 1. Lig futbolcu uygunluğu şu şekilde olacak:

- Süper Lig: Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek.

- TFF 1. Lig: TFF 1. Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 8 uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesinde bulundurabilecek ve müsabaka isim listesinde aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile en fazla 7 yabancı uyruklu futbolcuyu yazabilecek.

Kulüplerin 2021-2022 sezonunda resmi müsabakalara iştirak edecek Federasyona ibraz etmek zorunda olduğu futbolcularının A Takım Listesi sayıları şöyle:

- Süper Lig: En fazla 28 futbolcu (En az 14 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur)
- TFF 1. Lig: En fazla 28 futbolcu (En az 20 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur)
- TFF 2. Lig: En fazla 25 futbolcu
- TFF 3. Lig: En fazla 25 futbolcu

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