Süper Lig'in 42. haftasında Ankaragücü ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında Ankaragücü ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Alanyaspor maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Kulusic, Sarlija, Atila, Atakan, Çekiçi, Lobzhanidze, Alper, Paintsil, Badji.

Alanyaspor: Marafona, Tzavellas, Caulker, Fatih, Tayfur, Berkan, Efkan, Kadzior, Efecan, Davidson, Mustafa.

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