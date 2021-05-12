12 Mayıs 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk kutlaması yapılacak mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi

Süper Lig'de şampiyonluk kutlaması yapılacak mı? Bakan Soylu'dan açıklama geldi
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

İçişleri Bakanı , cumartesi günü 42. hafta maçlarının ardından sona erecek ve lig şampiyonunun belli olacağı Spor Toto 'deki şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili konuştu.

İçişleri Bakanı , cumartesi günü 42. hafta maçlarının ardından sona erecek ve lig şampiyonunun belli olacağı Spor Toto 'deki şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili konuştu. Bakan Soylu, konuyla ilgili "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

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