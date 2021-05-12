12 Mayıs 2021, Çarşamba
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Süper Lig'de şampiyonluk kutlaması yapılacak mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cumartesi günü 42. hafta maçlarının ardından sona erecek ve lig şampiyonunun belli olacağı Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cumartesi günü 42. hafta maçlarının ardından sona erecek ve lig şampiyonunun belli olacağı Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili konuştu. Bakan Soylu, konuyla ilgili "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum." açıklamasını yaptı.
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