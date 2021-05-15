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Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Hatayspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in 42. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Gaziantep FK maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'de 'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Yusuf, Katranis, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Miranda, Morais, Kenan, Tetteh, Andre Sousa, Mirza, Dicko, Muhammet.

Rizespor - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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