04 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika spor haberleri: TFF yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı

TFF yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Son dakika spor haberleri: (), yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı. Buna göre kulüplerinde 1 Ocak 2021 ve daha sonra doğmuş olan 'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikalar 1.50 ile çarpılarak hesaplanacak.

'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2021 - 2022 Sezonu sonunda Kulüpleri, müsabakalarında oynattıkları Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip olan futbolcuların sahada kaldıkları dakikaların toplamına göre sıralanırlar. 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olan Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikalar ise 1.50 ile çarpılmak suretiyle hesaplanır.

Buna göre;

1. sırada yer alan takıma 5.000.000 TL
2. sırada yer alan takıma 4.000.000 TL
3. sırada yer alan takıma 3.000.000 TL
4. sırada yer alan takıma 2.000.000 TL
5. sırada yer alan takıma 1.000.000 TL
olmak üzere toplam 15 milyon TL yerli oyuncu teşvik bedeli olarak resmi lig müsabakalarının bitimini takip eden bir ay içerisinde ödenir" ifadeleri kullanıldı.

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