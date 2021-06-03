03 Haziran 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'den 4 ekip PFDK'ya sevk edildi! Fenerbahçe...

4 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Son dakika spor haberleri: (TFF) Hukuk Müşavirliği, kulüpleri , , ve 'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, dört kulübün "Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı"na aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Öte yandan, futbolcu 'ün de aynı sebeple PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.


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