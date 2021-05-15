Cimbom ligi 2. bitirdi! Galatasaray 3-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk umudunu son haftaya bırakan Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılı takım mücadeleyi 3-1 kazandı ve sezonu 84 puanla 2. sırada bitirdi. Galatasaray, Beşiktaş'la aynı puanda olmasına karşın şampiyonluğu averajla kaybetti.
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Cimbom 2-1 kazanmasına rağmen sezonu 2. sırada bitirdi.
Yeni Malatyaspor 39. dakikada Galatasaray karşısında Adem Büyük'ün golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devre bu sonuçla sona erdi.
İkinci yarıya baskılı başlayan Galatasaray, 53. dakikada Halil Dervişoğlu ve 60'ta Ryan Babel ve 90+3. dakikasında Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle maçı 3-1 kazandı.
Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray maçı 3-1 kazanarak sezonu averaj farkıyla 84 puanla ikinci olarak tamamladı.
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