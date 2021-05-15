15 Mayıs 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Cimbom ligi 2. bitirdi! Galatasaray 3-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

G.Saray sezonu ikinci tamamladı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in 42. ve son haftasında şampiyonluk umudunu son haftaya bırakan sahasında 'u ağırladı. Sarı-kırmızılı takım mücadeleyi 3-1 kazandı ve sezonu 84 puanla 2. sırada bitirdi. Galatasaray, 'la aynı puanda olmasına karşın şampiyonluğu averajla kaybetti.

'in 42. ve son haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanmasına rağmen sezonu 2. sırada bitirdi.

Yeni Malatyaspor 39. dakikada Galatasaray karşısında 'ün golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devre bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Galatasaray, 53. dakikada ve 60'ta ve 90+3. dakikasında 'ın golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray maçı 3-1 kazanarak sezonu averaj farkıyla 84 puanla ikinci olarak tamamladı.

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