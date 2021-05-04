Son dakika spor haberi: Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ederken, haftalık olarak belirlenen yeni şampiyonluk oranları da belli oldu. Buna göre, iddaa risk yönetimi Beşiktaş'ı şampiyonluk için favori gösterdi. İşte detaylar... Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 40. haftaya girilirken, 81 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında bulunan 5 puan farkı koruyor. Bitime 3 hafta kala Beşiktaş, kalan 3 maçta 4 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

İddaa risk yönetimi de Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi;

Beşiktaş: 1.05

Fenerbahçe: 6.00

Galatasaray: 12.00

GEÇEN HAFTANIN ORANLARI

Beşiktaş: 1.10

Fenerbahçe: 5.50

Galatasaray: 9.00

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