04 Mayıs 2021, Salı

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu!

Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ederken, haftalık olarak belirlenen yeni şampiyonluk oranları da belli oldu. Buna göre, yönetimi 'ı şampiyonluk için favori gösterdi. İşte detaylar... Son dakika spor haberleri

'de 40. haftaya girilirken, 81 puanla lider durumda bulunan , en yakın takipçisi ile arasında bulunan 5 puan farkı koruyor. Bitime 3 hafta kala Beşiktaş, kalan 3 maçta 4 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

İddaa risk yönetimi de Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi;

Beşiktaş: 1.05
Fenerbahçe: 6.00
: 12.00

GEÇEN HAFTANIN ORANLARI

Beşiktaş: 1.10
Fenerbahçe: 5.50
Galatasaray: 9.00

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