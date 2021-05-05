05 Mayıs 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Tahkim Kurulu'ndan flaş karar!

Tahkim Kurulu'ndan flaş karar!
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

, önemli bir değişikliğe gitti. Yapılan açıklamaya göre, tarafından alınan kararların gerekçelerinin bu aydan itibaren resmi internet sitesinden paylaşılacağı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'den yapılan açıklamada, "Kısa kararların yanı sıra gerekçeli kararlar da kişisel veriler saklı tutularak ve gizlilik esaslarına riayet edilerek Talimatı 16. maddesi uyarınca TFF'nin internet sitesindeki Tahkim Kurulu sayfasında yer alacaktır." denildi.

Uygulama kapsamında örnek teşkil etmesi amacıyla geçmiş tarihli bazı gerekçeli kararların yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulduğu kaydedildi.

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