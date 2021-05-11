Spor Toto Süper Lig'in 41. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. 2 gol çıkan mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililerin deplasmandaki yenilmezlik serisi de 17 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la kozlarını paylaştı. Maçın yaklaşık 70 dakikasını 10 kişi oynayan bordo-mavili takım, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un golünü 64. dakikada frikikten Baker kaydetti. Konyaspor'un golü ise 82. dakikada Hadziahmetovic'ten geldi. Ayrıca bordo-mavililerde Serkan Asan 19. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor deplasmanda yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı ve 68 puana ulaştı. Konyaspor ise 2 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı ve 49 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada ceza sahasında Rahmanovic'in şutunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

KIRMIZI KART! 18'inci dakikada Cikalleshi'nin uzun pasında topla ceza sahasına yaklaşan Sekidika, Serkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, kırmızı kartla Serkan'ı oyun dışı bıraktı.

23'üncü dakikada ceza sahasında Ekuban'ın şutu auta çıktı.

51'inci dakikada Sekidika'nın ceza sahası dışından şutunda top kale direğine çarpıp oyun alanına döndü. Defans topu uzaklaştırdı.

54'üncü dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Uğurcan, müdahale etti.

GOL! 64'üncü dakikada Baker'in ceza sahası ön çizgisinin sağ çaprazından serbest vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu:0-1

GOL! 81'inci dakikada ceza sahası içinde karambolde topu önünde bulan Hadziahmetovic'in şutu, takımana beraberlik sağladı:1-1

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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