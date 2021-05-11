11 Mayıs 2021, Salı

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Konyaspor 1-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fırtına'nın bileği bükülmüyor! Yenilmezlik serisi...
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. hafta karşılaşmasında deplasmanda 'a konuk oldu. 2 gol çıkan mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililerin deplasmandaki yenilmezlik serisi de 17 maça çıktı.

'in 41. haftasında deplasmanda İttifak Holding 'la kozlarını paylaştı. Maçın yaklaşık 70 dakikasını 10 kişi oynayan bordo-mavili takım, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un golünü 64. dakikada frikikten kaydetti. Konyaspor'un golü ise 82. dakikada Hadziahmetovic'ten geldi. Ayrıca bordo-mavililerde 19. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor deplasmanda yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı ve 68 puana ulaştı. Konyaspor ise 2 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı ve 49 puana yükseldi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Konyaspor karşısında 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart anı...

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada ceza sahasında Rahmanovic'in şutunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

KIRMIZI KART! 18'inci dakikada Cikalleshi'nin uzun pasında topla ceza sahasına yaklaşan Sekidika, Serkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, kırmızı kartla Serkan'ı oyun dışı bıraktı.

23'üncü dakikada ceza sahasında Ekuban'ın şutu auta çıktı.

51'inci dakikada Sekidika'nın ceza sahası dışından şutunda top kale direğine çarpıp oyun alanına döndü. Defans topu uzaklaştırdı.

54'üncü dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Uğurcan, müdahale etti.

GOL! 64'üncü dakikada Baker'in ceza sahası ön çizgisinin sağ çaprazından serbest vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu:0-1

GOL! 81'inci dakikada ceza sahası içinde karambolde topu önünde bulan Hadziahmetovic'in şutu, takımana beraberlik sağladı:1-1

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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