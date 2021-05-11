11 Mayıs 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Konyaspor karşısında 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart anı...

Trabzonspor 10 kişi kaldı! İşte o anlar...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer mücadelenin 19. dakikasında 'ın kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı. İşte Konyaspor - Trabzonspor maçında yaşanan o anlar... | Son dakika spor haberi ()

'in 41. hafta açılış maçında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadelenin 19. dakikasında bordo-mavililer 10 kişi kaldı.

Defansın arkasına atılan topa hareketlenen , 'ın müdahalesi ile yerde kaldı.

Hakem bu pozisyonda Serkan Asan'ı direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

İŞTE O ANLAR


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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