11 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Konyaspor karşısında 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart anı...
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer mücadelenin 19. dakikasında Serkan Asan'ın kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı. İşte Konyaspor - Trabzonspor maçında yaşanan o anlar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 41. hafta açılış maçında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadelenin 19. dakikasında bordo-mavililer 10 kişi kaldı.
Defansın arkasına atılan topa hareketlenen Sekidika, Serkan Asan'ın müdahalesi ile yerde kaldı.
Hakem Ali Şansalan bu pozisyonda Serkan Asan'ı direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
İŞTE O ANLAR
(Fotoğraflar: beIN Sports)
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