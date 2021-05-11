Son dakika spor haberi: Ghezzal'ın menajeri Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası gözaltına alındı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'ın menajeri, Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında oynanan Karagümrük maçının ardından çıkan olaylar sonrası gözaltına alındı.

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği maçın ardından stat koridorunda arbede yaşandı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadele sonrası Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao arasında gerginlik çıktı.

Hakan Korkmaz ile Ndao arasında çıkan gerginlik sonrası iki tarafı ayırmak için araya Karagümrüklü Koray Altınay girdi. Ndao'nun Hakan Korkmaz'dan şikayetçi olmasının ardından, Korkmaz polisler tarafından gözaltına alındı.

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