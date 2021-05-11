11 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Ghezzal'ın menajeri Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası gözaltına alındı

Beşiktaşlı yıldızın menajeri gözaltına alındı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

Son dakika haberleri... Beşiktaşlı futbolcu 'ın menajeri, Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında oynanan maçının ardından çıkan olaylar sonrası gözaltına alındı.

'ın 'ü konuk ettiği maçın ardından stat koridorunda arbede yaşandı.

'ta oynanan mücadele sonrası Ghezzal'ın menajeri ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao arasında gerginlik çıktı.

Hakan Korkmaz ile Ndao arasında çıkan gerginlik sonrası iki tarafı ayırmak için araya Karagümrüklü girdi. Ndao'nun Hakan Korkmaz'dan şikayetçi olmasının ardından, Korkmaz polisler tarafından gözaltına alındı.

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