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Son dakika spor haberi: TFF'den flaş açıklama! Karagümrük maçı sonrası Beşiktaş'ta 2 yıldız futbolcu...

Karagümrük maçının ardından Beşiktaşlı 2 yıldız PFDK'da!
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Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 Giriş Tarihi: 12.05.2021

'in 41. haftasında , sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karagümrük 2-1 kazandı. Maça mücadelenin ardından yaşanan olaylar damga vurmuştu. (TFF) resmi sitesinden disiplin sevklerini açıkladı. Siyah-beyazlılarda yardımcı antrenör ve kulüp görevlisi 'ün yanı sıra, sakatlıkları nedeniyle mücadeleyi tribünden takip eden ve talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. İşte tüm sevkler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

- maçı sonrası, siyah-beyazlı oyuncular ve ile Fatih Karagümrük'te PFDK'ya sevk edildi. de 'usulsüz seyirci alınması' ve 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeni ile PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının ardından soyunma odası koridorunda yaşanan gerginliğin ardından, Beşiktaşlı Cenk Tosun ve tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Fatih Karagümrük'ten de Enzo Roco PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş Kulübü ise, 'usulsüz seyirci alınması' ve 'talimatlara aykırı hareketleri' PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş yardımcı antrenörü , siyah-beyazlı kulübün görevlisi ve de PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den açıklanan 'na yapılan sevkler şu şekilde:

"TUZLASPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.05.2021 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle 'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 10. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

'nün 09.05.2021 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11, 9/3 ve 6/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

GZT GİRESUNSPOR Kulübü Başkanı 'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GZT GİRESUNSPOR Kulübü futbolcusu 'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GZT GİRESUNSPOR Kulübü futbolcusu İBRAHIMA BALDE'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MENEMENSPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.05.2021 tarihinde oynanan MENEMENSPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.05.2021 tarihinde oynanan MENEMENSPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi SOTIRIOS ROUSSIS'in 11.05.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 11.05.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu HUGO RODALLEGA MARTINEZ'in 11.05.2021 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 11.05.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü yardımcı antrenörü OZAN KÖPRÜLÜ'nün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu CENK TOSUN'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi CENGİZHAN ÖKSÜZ'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi BERKE GÜLER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 11.05.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü futbolcusu ENZO PABLO ROCO ROCO'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü görevlisi AYDIN METİN'in 11.05.2021 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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