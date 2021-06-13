Beşiktaş'ın forvet transferinde kadrosuna katmak istediği Santos Borre'yle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Arjantin basınında yer alan habere göre, yıldız golcünün talipleri artmaya devam ediyor. Siyah beyazlılardan sonra 25 yaşındaki futbolcuyu isteyen takımlar arasına Fenerbahçe, Inter, Lazio ve Milan da katıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB spor haberi)

Haziran 2021'de River Plate ile sözleşmesi sona erecek Kolombiyalı golcü Santos Borre için kulüpler adeta sıraya girmiş durumda. Yıldız golcüyü bonservissiz kadrosuna katmak isteyen takımlar, oyuncunun yetkilileriyle görüşmelere devam ediyor.

Arjantin basınında konu ile ilgili yer haberde, Borre'nin sözleşmesini yenilemek için görüşmelerini sürdüren River Plate ile beraber Beşiktaş'ın da oyuncuya ilgilisinin olduğu yazıldı.

F.BAHÇE DE KERVANA KATILDI



Öte yandan Santos Borre ile ilgilenen takımlar arasına Fenerbahçe, Inter, Milan ve Lazio'nun da katıldığı ifade edildi.

Santos Borre, bu sezon 17 müsabakada rol almış ve 8 gol 2 asist üretmişti.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ