13 Haziran 2021, Pazar

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Transfer yarışı kızıştı! Beşiktaş'ın gözdesi Santos Borre'ye Fenerbahçe talip oldu

Kartal'ın gözdesine F.Bahçe talip oldu!
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.06.2021

'ın forvet transferinde kadrosuna katmak istediği 'yle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. basınında yer alan habere göre, yıldız golcünün talipleri artmaya devam ediyor. Siyah beyazlılardan sonra 25 yaşındaki futbolcuyu isteyen takımlar arasına , Inter, ve da katıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri ()

Haziran 2021'de ile sözleşmesi sona erecek golcü için kulüpler adeta sıraya girmiş durumda. Yıldız golcüyü bonservissiz kadrosuna katmak isteyen takımlar, oyuncunun yetkilileriyle görüşmelere devam ediyor.

basınında konu ile ilgili yer haberde, Borre'nin sözleşmesini yenilemek için görüşmelerini sürdüren River Plate ile beraber 'ın da oyuncuya ilgilisinin olduğu yazıldı.

F.BAHÇE DE KERVANA KATILDI

Öte yandan Santos Borre ile ilgilenen takımlar arasına , Inter, ve 'nun da katıldığı ifade edildi.

Santos Borre, bu sezon 17 müsabakada rol almış ve 8 gol 2 asist üretmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Ses getirecek transfer! Portekizli yıldız Süper Lig yolunda Ses getirecek transfer! Portekizli yıldız Süper Lig yolunda
Süper Lig ekibi Balotelli'yi istiyor! 3 yıllık teklif... Süper Lig ekibi Balotelli'yi istiyor! 3 yıllık teklif...
TFF'den transfer dönemi açıklaması! TFF'den transfer dönemi açıklaması!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör