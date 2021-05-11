Kasımpaşa 3-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Hadergjonaj, 13'te Anıl Koç ve 90+6'da ise Mehmet Yıldırım kaydetti. Başkent ekibinin tek golü ise 85'te Badji'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa 46 puana yükseldi. Ankaragücü ise 38 puanda kaldı.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ