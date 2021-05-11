11 Mayıs 2021, Salı

SÜPER LİG

Kasımpaşa 3-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kasımpaşa A.Gücü'nü yıktı!
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

'in 41. haftasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Hadergjonaj, 13'te ve 90+6'da ise kaydetti. Başkent ekibinin tek golü ise 85'te 'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa 46 puana yükseldi. ise 38 puanda kaldı.

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