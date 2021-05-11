11 Mayıs 2021, Salı

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Gaziantep FK 4-5 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gol düellosunda kazanan Rizespor!
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. hafta karşılaşmasında sahasında 'la kozlarını paylaştı. Tam 9 gol çıkan mücadele, konuk ekibin 5-4'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

'in 41. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-4 Çaykur kazandı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri , , , ve kaydetti. 'in golleri ise , (2) ve Djilobodji'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Rizespor 48 puana yükselirken, Gaziantep FK ise 55 puanda kaldı.

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