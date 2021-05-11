11 Mayıs 2021, Salı
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Gaziantep FK 4-5 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 41. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaştı. Tam 9 gol çıkan mücadele, konuk ekibin 5-4'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-4 Çaykur Rizespor kazandı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri Tunay Torun, İsmail Köybaşı, Soderlund, Sabo ve Samudio kaydetti. Gaziantep'in golleri ise Maxim, Muhammet Demir (2) ve Djilobodji'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Rizespor 48 puana yükselirken, Gaziantep FK ise 55 puanda kaldı.
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