11 Mayıs 2021, Salı
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Başakşehir 0-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Başakşehir sahasında Kayserispor'la karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 41. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor kozlarını paylaştı. Maç 0-0 beraberlikle bitti.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir 45 puana yükseldi. Kayserispor ise 41 puana yükseldi.
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