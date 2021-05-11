11 Mayıs 2021, Salı

SÜPER LİG

Başakşehir 0-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Başakşehir Kayseri maçında gol sesi çıkmadı!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında sahasında 'la karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

'in 41. hafta karşılaşmasında ile Hes Kablo kozlarını paylaştı. Maç 0-0 beraberlikle bitti.

Bu sonuçla birlikte 45 puana yükseldi. Kayserispor ise 41 puana yükseldi.

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