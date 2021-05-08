Süper Lig'in 40. haftasında Fatih Karagümrük ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Polomat, Soner, Piris, Sio, Sefa, Murat, Stancu.

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