Son dakika spor haberi: Erol Bulut Fenerbahçe günlerinin ardından konuştu! Yeni takımı...
Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen, ancak beklenen çıkışı yakalayamayan Erol Bulut sezonun sonunu getiremeden kulüpsüz kalmıştı. Genç teknik adamın Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile adı anılıyordu. Bulut, bu iddiaları yanıtladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Erol Bulut, transfer iddialarına yanıt verdi. Yerel basında yer alan Gaziantep FK haberlerine açıklık getiren Bulut, kararını sezon sonunda vereceğini söyledi.
NTV Spor'a konuşan Bulut, "Sezonun tamamlanmasını bekliyorum. Yurtiçi ve dışından gelecek teklifleri değerlendirerek geleceğimle ilgili kararı o zaman vereceğim." ifadelerini kullandı.
ADI AEK İLE DE ANILIYOR
Erol Bulut'un adı Yunanistan ligi temsilcilerinden AEK ile de anılıyor.
Mart ayında Fenerbahçe ile yollarını ayıran 45 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertliler ile 34 maça çıktı. Bulut bu dönemde 21 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.
Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, daha önce Aytemiz Alanyaspor'un başında görev yaptı.
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