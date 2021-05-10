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Son dakika spor haberi: Erol Bulut Fenerbahçe günlerinin ardından konuştu! Yeni takımı...

Adı Gaziantep FK ile anılıyordu! Yeni takımı...
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Sezon başında 'nin başına geçen, ancak beklenen çıkışı yakalayamayan sezonun sonunu getiremeden kulüpsüz kalmıştı. Genç teknik adamın ekiplerinden ile adı anılıyordu. Bulut, bu iddiaları yanıtladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, transfer iddialarına yanıt verdi. Yerel basında yer alan haberlerine açıklık getiren Bulut, kararını sezon sonunda vereceğini söyledi.

'a konuşan Bulut, "Sezonun tamamlanmasını bekliyorum. Yurtiçi ve dışından gelecek teklifleri değerlendirerek geleceğimle ilgili kararı o zaman vereceğim." ifadelerini kullandı.

ADI AEK İLE DE ANILIYOR

Erol Bulut'un adı temsilcilerinden ile de anılıyor.

Mart ayında ile yollarını ayıran 45 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertliler ile 34 maça çıktı. Bulut bu dönemde 21 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerine 'da başlayan Bulut, daha önce 'un başında görev yaptı.

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