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SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Ankaragücü-F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

Spor Toto 'in 40. haftasında ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligde ayrı ayrı hedefleri olan iki takım mücadele edecek. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda kazanmaktan başka çaresi yok. Öte yandan Başkent ekibinin ise ligde kalmak için 3 puana ihtiyacı var. MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto 'in 40. haftası heyecan dolu maçlara sahne oluyor. Onlardan bir tanesi de - Fenerbahçe mücadelesi olacak. Sarı lacivertli iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını sürdürmek için kazanmak istiyor. Öte yandan Başkent ekibinin ise ligde kalmak için son fırsatlarından birisi. Maç öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat 20:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri Çekici, Paintsil, Alper Potuk, Saba Lobjanidze, Badji

Fenerbahçe: Harun, , , Caner, Ozan, , Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe kafilesinde; , , , , , , Tisserand, Attila, , , Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Osayi, , Valencia, Thiam, Cisse yer alıyor.
Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta başkente götürülmedi.

ARDA GÜLER KADRODA

Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu mücadelenin kamp kadrosu açıklandı. 16 yaşındaki Arda Güler de Başkent deplasmanı kadrosuna alındı.

SON 3 MAÇI KAYBETTİ

Ligde son 3 maçını kaybederek düşme hattının içine gerileyen MKE Ankaragücü, 38 puanla 18. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise ligde şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşımak için başkentte 3 puan arayacak. Sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 76 puanla 2. sırada bulunuyor.

FIRAT AYDINUS DÜDÜK ÇALACAK

Saat 20.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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