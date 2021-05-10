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Süper Lig'de 41. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 41. haftanın hakemleri belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 Giriş Tarihi: 10.05.2021

Spor Toto 'de heyecan 41. hafta maçlarıyla devam edecek. Konyaspor-Trabzonspor maçı hariç tamamının 20.30'da başlayacağı bu maçları yönetecek hakemler de belli oldu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre; yarın 'de saat 17.00'de oynanacak İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçı hariç, tamamı saat 20.30'da başlayacak 10 karşılaşmada görev yapacak hakemler şöyle:

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (Ali Şansalan)

20.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor (Alper Ulusoy)

20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)

20.30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Özkahya)

20.30 Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)

20.30 Gaziantep FK - Çaykur Rİzespor (Zorbay Küçük)

20.30 Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler)

20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray (Abdulkadir Bitigen)

20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük (Ali Palabıyık)

20.30 Gençlerbirliği - Göztepe (Suat Arslanboğa)

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