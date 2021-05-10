Süper Lig'de 41. haftanın hakemleri belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 41. hafta maçlarıyla devam edecek. Konyaspor-Trabzonspor maçı hariç tamamının 20.30'da başlayacağı bu maçları yönetecek hakemler de belli oldu. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre; yarın Süper Lig'de saat 17.00'de oynanacak İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçı hariç, tamamı saat 20.30'da başlayacak 10 karşılaşmada görev yapacak hakemler şöyle:
17.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (Ali Şansalan)
20.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor (Alper Ulusoy)
20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)
20.30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Özkahya)
20.30 Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)
20.30 Gaziantep FK - Çaykur Rİzespor (Zorbay Küçük)
20.30 Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler)
20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray (Abdulkadir Bitigen)
20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük (Ali Palabıyık)
20.30 Gençlerbirliği - Göztepe (Suat Arslanboğa)
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