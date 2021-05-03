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Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kasımpaşa - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Alanyaspor maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, , Bistrovic, Drinkwater, Tarkan, Koomson, Thelin

Alanyaspor: , , Tzavellas, Caulker, , Berkan, Salih, , , , Mustafa Pektemek

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