Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Kasımpaşa ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Alanyaspor maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Sadiku, Bistrovic, Drinkwater, Tarkan, Koomson, Thelin

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Salih, Siopis, Efecan, Davidson, Mustafa Pektemek

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