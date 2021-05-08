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Son dakika spor haberi: Ankaragücü - Fenerbahçe maçında penaltı beklentisi! İşte o pozisyon...

Maçta penaltı itirazları! İşte o anlar...
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 40. haftasında ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyonda penaltı bekledi. İşte maçında o anlar... | Son dakika spor haberleri

'in 40. haftasında ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi maçın ilk yarısında Fenerbahçe ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyonun ardından hakem 'a penaltı itirazlarında bulundu. Paintsil'in şutunu karşılaşmıştı. Karşılaşmanın hakemi devam kararı verdi.

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İŞTE O POZİSYON


(Fotoğraf: beIN Sports)

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