08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Ankaragücü - Fenerbahçe maçında penaltı beklentisi! İşte o pozisyon...
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başkent ekibi ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyonda penaltı bekledi. İşte Ankaragücü Fenerbahçe maçında o anlar... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başkent ekibi maçın ilk yarısında Fenerbahçe ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus'a penaltı itirazlarında bulundu. Paintsil'in şutunu Ozan Tufan karşılaşmıştı. Karşılaşmanın hakemi devam kararı verdi.
İŞTE O POZİSYON
(Fotoğraf: beIN Sports)
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