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Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Kerim, Acquah, Ahmet, Umut, Adem, Kubilay, Tetteh

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz, Avramovski, Attamah, Sabovic, Lennon, Henrique, İlhan

Başakşehir - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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