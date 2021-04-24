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Son dakika spor haberi: Konyaspor'da 2 isim Galatasaray maçında cezalı!

Konyaspor'da 2 isim G.Saray maçında cezalı!
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

'in 37. haftasında ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelede Konyasporlu ve maçında cezalı duruma düştü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'da kırmızı, ise sarı kart görerek maçında cezalı duruma düştü.

Yeşil beyazlılarda teknik direktör İlhan Palut, Galatasaray deplasmanında farklı alternatiflere yönelecek.

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