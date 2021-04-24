24 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Konyaspor'da 2 isim Galatasaray maçında cezalı!
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor ile Hatayspor 0-0 berabere kaldı. Mücadelede Konyasporlu Skubic ve Abdülkerim Bardakçı Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Konyaspor'da Skubic kırmızı, Abdülkerim Bardakçı ise sarı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Yeşil beyazlılarda teknik direktör İlhan Palut, Galatasaray deplasmanında farklı alternatiflere yönelecek.
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