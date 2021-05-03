Kasımpaşa-Alanyaspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde ev sahibi ekip düşme hattında bulunurken, 5 maçtır galibiyet alamıyor. Alanyaspor'un ise 3 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'in 39. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...
KASIMPAŞA-ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Haddadi, Luckassen, Sadiku, Drinkwater, Tarkan Serbest, Koomson, Hajradinovic, Varga, Thelin.
Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Moubandje, Caulker, Tayfur Bingöl, Siopis, Efkan Bekiroğlu, Salih Uçan, Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Bareiro.
KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Alanyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.
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