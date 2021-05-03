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Kasımpaşa-Alanyaspor | CANLI

Kasımpaşa-Alanyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde ev sahibi ekip düşme hattında bulunurken, 5 maçtır galibiyet alamıyor. Alanyaspor'un ise 3 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

'in 39. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

KASIMPAŞA-ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Haddadi, Luckassen, Sadiku, Drinkwater, Tarkan Serbest, Koomson, Hajradinovic, Varga, Thelin.

Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Moubandje, Caulker, Tayfur Bingöl, Siopis, Efkan Bekiroğlu, Salih Uçan, Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Bareiro.

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Alanyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.

Kasımpaşa-Alanyaspor maçında sakatlık şoku! Salih Uçan hastaneye kaldırıldı

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