07 Mayıs 2021, Cuma

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alan siyah-beyazlılar, derbiyi kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımsa kritik maçtan 3 puan çıkararak şampiyonluk umudunu sürdürmeyi amaçlıyor. Dev mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan biriyse sakatlığı sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'ın Galatasaray maçında oynaıp oynamayacağı oldu. Teknik direktörler Fatih Terim ve Sergen Yalçın, derbi öncesi son rötuşları yaparken, sahaya sürecekleri 11'leri de büyük ölçüde netleştirdiler. İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

Süper Lig'in 40. haftasındaki derbide karşılaşacak ile , tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te 'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 348 maçın 122'sini , 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

LİG MÜSABAKALARI

ile arasında ligde yapılan 125 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda 45, ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 131 gol attı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

TÜRK TELEKOM STADI'NDAKİ MAÇLAR

, 2011'de açılan Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği 'a karşı üstünlük sağladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

İki takım arasında Türk Telekom Stadı'nda 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekip 6 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

'ın attığı 14 gole karşılık 7 gol buldu. Türk Telekom Stadı'ndaki son 3 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip kalesini gole kapattı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta 'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, 7 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6'sında fileleri havalandıramadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

SAKAT VE CEZALILAR

'da corona virüsü testi pozitif çıkan ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo derbide forma giyemeyecek. 'ta ise Cenk Tosun, Ajdin Hasic ve Oğuzhan Özyakup kritik maçta görev alamayacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

ABOUBAKAR VE FALCAO 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Siyah-beyazlılarda Cenk, Hasic ve Oğuzhan ile birlikte sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou ve Vincent 'ın durumları da belirsizliklerini koruyor. İki oyuncunun da kadroda yer almaları halinde maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

'da sakatlıktan dönen 'nun ise Konyaspor ve Gençlerbirliği maçında olduğu gibi bu maçta da yedek soyunacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

İşte - derbisinin muhtemel 11'leri...

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

GALATASARAY

MUSLERA

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

MARCAO

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

DONK

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

SARACCHI

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

TAYLAN ANTALYALI

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

GEDSON

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

EMRE AKBABA

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

KEREM AKTÜRKOĞLU

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

BABEL

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

HALİL DERVİŞOĞLU

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

BEŞİKTAŞ

ERSİN DESTANOĞLU

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

ROSIER

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

WELINTON

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

VIDA

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

N'SAKALA

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

ATIBA

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

JOSEF

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

LJAJIC

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

GHEZZAL

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

GÖKHAN TÖRE

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

LARIN

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