Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşti! Aboubakar ve Falcao...

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alan siyah-beyazlılar, derbiyi kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımsa kritik maçtan 3 puan çıkararak şampiyonluk umudunu sürdürmeyi amaçlıyor. Dev mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan biriyse sakatlığı sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'ın Galatasaray maçında oynaıp oynamayacağı oldu. Teknik direktörler Fatih Terim ve Sergen Yalçın, derbi öncesi son rötuşları yaparken, sahaya sürecekleri 11'leri de büyük ölçüde netleştirdiler. İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 40. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 348 maçın 122'sini Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.

LİG MÜSABAKALARI Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 125 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 131 gol attı.

TÜRK TELEKOM STADI'NDAKİ MAÇLAR Galatasaray, 2011'de açılan Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.

İki takım arasında Türk Telekom Stadı'nda 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekip 6 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 14 gole karşılık Beşiktaş 7 gol buldu. Türk Telekom Stadı'ndaki son 3 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip kalesini gole kapattı.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6'sında fileleri havalandıramadı.

SAKAT VE CEZALILAR Galatasaray'da corona virüsü testi pozitif çıkan ve izolasyon süreci devam eden Oghenekaro Etebo derbide forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ise Cenk Tosun, Ajdin Hasic ve Oğuzhan Özyakup kritik maçta görev alamayacak.

ABOUBAKAR VE FALCAO 11'DE BAŞLAYACAK MI? Siyah-beyazlılarda Cenk, Hasic ve Oğuzhan ile birlikte sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou ve Vincent Aboubakar'ın durumları da belirsizliklerini koruyor. İki oyuncunun da kadroda yer almaları halinde maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Galatasaray'da sakatlıktan dönen Falcao'nun ise Konyaspor ve Gençlerbirliği maçında olduğu gibi bu maçta da yedek soyunacağı öğrenildi.

İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...

GALATASARAY MUSLERA

ŞENER ÖZBAYRAKLI

MARCAO

DONK

SARACCHI

TAYLAN ANTALYALI

GEDSON

EMRE AKBABA

KEREM AKTÜRKOĞLU

BABEL

HALİL DERVİŞOĞLU

BEŞİKTAŞ ERSİN DESTANOĞLU

ROSIER

WELINTON

VIDA

N'SAKALA

ATIBA

JOSEF

LJAJIC

GHEZZAL